Жуков Иван Александрович
Место рожденияРоссия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1932
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Жуков Александр
Мать: ?
Россия
Рождение ребёнка
10.05.1929
Мать ребёнка: Жукова Пелагея Лаврентьевна
Москва, Россия
Рождение ребёнка
29.11.1931
Дочь: Голдобина Людмила Ивановна
Мать ребёнка: Жукова Пелагея Лаврентьевна
Смерть
Около 1932
Россия
Причина смерти: Репрессирован