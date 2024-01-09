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Жуков Иван Александрович

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Место рождения

Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1932

Пол

Мужской

Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Жуков Александр

Мать: ?

Россия
Рождение ребёнка
10.05.1929

Сын: Жуков Валентин Иванович

Мать ребёнка: Жукова Пелагея Лаврентьевна

Москва, Россия
Рождение ребёнка
29.11.1931

Дочь: Голдобина Людмила Ивановна

Мать ребёнка: Жукова Пелагея Лаврентьевна

Смерть
Около 1932
Россия
Причина смерти: Репрессирован
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