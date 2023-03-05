Соломахина Василиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соломахина Василиса

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 01.01.1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 01.01.1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
После 01.01.1816

Сын: Соломахин Иван Иванович

Отец ребёнка: Соломахин Иван Иванович

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
от 2 жены
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Соломахин Иван Иванович

Рождение ребёнка
После 01.01.1820

Сын: Соломахин Июда Иванович

Отец ребёнка: Соломахин Иван Иванович

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
от 2 жены
Рождение ребёнка
После 01.01.1823

Дочь: Лукерья Ивановна

Отец ребёнка: Соломахин Иван Иванович

Рождение ребёнка
После 01.01.1829

Дочь: Авдотья Ивановна

Отец ребёнка: Соломахин Иван Иванович

Рождение ребёнка
После 01.01.1832

Сын: Соломахин Дмитрей Иванович

Отец ребёнка: Соломахин Иван Иванович

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
от 2 жены
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соломахин Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
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