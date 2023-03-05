Соломахина Василиса
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 01.01.1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 01.01.1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
После 01.01.1816
Отец ребёнка: Соломахин Иван Иванович
от 2 жены
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Соломахин Иван Иванович
Рождение ребёнка
После 01.01.1820
Отец ребёнка: Соломахин Иван Иванович
от 2 жены
Рождение ребёнка
После 01.01.1823
Дочь: Лукерья Ивановна
Отец ребёнка: Соломахин Иван Иванович
Рождение ребёнка
После 01.01.1829
Дочь: Авдотья Ивановна
Отец ребёнка: Соломахин Иван Иванович
Рождение ребёнка
После 01.01.1832
Сын: Соломахин Дмитрей Иванович
Отец ребёнка: Соломахин Иван Иванович
от 2 жены
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно