Азюковский Феодосий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Азюковский Феодосий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.12.1903 ст.

Дочь: Азюковская Татьяна Феодосьевна

Мать ребёнка: Азюковская Мария Степановна

Рождение ребёнка
21.12.1903 ст.

Сын: Азюковский Василий Феодосьвеич

Мать ребёнка: Азюковская Мария Степановна

Место жительства
1904 ст.
Харьков, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Азюковская Мария Степановна

Смерть
Неизвестно
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