Фехретдинов Мифтяхетдин
Место рожденияс.Уразовка, Уразовской волости, Сергачского уезда, Нижегородской губернии
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Алюковъ Фехретдинъ
Мать: Савран?
с.Уразовка, Уразовской волости, Сергачского уезда, Нижегородской губернии
Рождение ребёнка
1843
Сын: Камалетдин Бин Мифтахутдин Торг.
Мать ребёнка: Мядиня
Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1853
Мать ребёнка: Мядиня
с.Уразовка Сергачского уезда Нижегородской губернии
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: ?
с.Уразовка Сергачского уезда Нижегородской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мядиня
Смерть
Неизвестно