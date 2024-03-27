Фехретдинов Мифтяхетдин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФехретдинов Мифтяхетдин

Фехретдинов Мифтяхетдин

Место рождения

с.Уразовка, Уразовской волости, Сергачского уезда, Нижегородской губернии

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Алюковъ Фехретдинъ

Мать: Савран?

с.Уразовка, Уразовской волости, Сергачского уезда, Нижегородской губернии
Рождение ребёнка
1843

Сын: Камалетдин Бин Мифтахутдин Торг.

Мать ребёнка: Мядиня

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Мифтяхетдинов Шарафетдин

Мать ребёнка: Мядиня

с.Уразовка Сергачского уезда Нижегородской губернии
Рождение ребёнка
1857

Сын: Мифтяхетдинов Аляутдин

Мать ребёнка: ?

с.Уразовка Сергачского уезда Нижегородской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мядиня

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close