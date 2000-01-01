Булатов Ярафей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1721
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721
Отец: Булатов Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1743
Сын: Булатов Иван
Мать ребёнка: Булатова Лукерья
Рождение ребёнка
1745
Сын: Булатов Миней
Мать ребёнка: Булатова Лукерья
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Булатова Лукерья
Рождение ребёнка
1747
Сын: Булатов Емельян
Мать ребёнка: Булатова Лукерья
Рождение ребёнка
1748
Сын: Булатов Ефим
Мать ребёнка: Булатова Лукерья
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Дарья
Мать ребёнка: Булатова Лукерья
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Лепестимья
Мать ребёнка: Булатова Лукерья
Рождение ребёнка
1758
Сын: Булатов Исак
Мать ребёнка: Булатова Лукерья
Смерть
Неизвестно