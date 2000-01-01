Булатов Ярафей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булатов Ярафей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1721

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1700 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721

Отец: Булатов Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1743

Сын: Булатов Иван

Мать ребёнка: Булатова Лукерья

Рождение ребёнка
1745

Сын: Булатов Миней

Мать ребёнка: Булатова Лукерья

Рождение ребёнка
1746

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Булатова Лукерья

Рождение ребёнка
1747

Сын: Булатов Емельян

Мать ребёнка: Булатова Лукерья

Рождение ребёнка
1748

Сын: Булатов Ефим

Мать ребёнка: Булатова Лукерья

Рождение ребёнка
1750

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Булатова Лукерья

Рождение ребёнка
1752

Дочь: Лепестимья

Мать ребёнка: Булатова Лукерья

Рождение ребёнка
1758

Сын: Булатов Исак

Мать ребёнка: Булатова Лукерья

Смерть
Неизвестно
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