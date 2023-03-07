Александров Семен Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александров Семен Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

1991

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Александров Петр

Мать: Анна

Рождение ребёнка
07.11.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Александрова Анастасия Федоровна

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тамара

Мать ребёнка: Александрова Анастасия Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александрова Анастасия Федоровна

Смерть
1991
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