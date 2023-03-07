Александров Семен Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смерти1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Александров Петр
Мать: Анна
Рождение ребёнка
07.11.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Александрова Анастасия Федоровна
Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тамара
Мать ребёнка: Александрова Анастасия Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1991