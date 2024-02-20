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Долгий / Довгий / Федор Иванович

Место рождения

мест .Яблунево Яблуневской вол.,Лубенского уезда Полтавской губ. Россия.

Дата рождения

1822

Дата смерти

15.09.1900

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Долгий Довгий Иван

Мать: Долгая / Довгая / Параскева Пантелеймоновна

ГАРК . Ф - 27-16-41, ревизская сказка 1858г., мест .Яблунево Яблуневской вол.,Лубенского уезда Полтавской губ. Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долгая Мелания Зиновьевна

Рождение ребёнка
1854

Сын: Долгий Андрей Федорович

Мать ребёнка: Долгая Мелания Зиновьевна

ГАРК . Ф - 27-16-41, ревизская сказка 1858г., мест .Яблунево Яблуневской вол.,Лубенского уезда Полтавской губ. Россия
Рождение ребёнка
1857

Сын: Долгий Филипп Федорович

Мать ребёнка: Долгая Мелания Зиновьевна

ГАРК . Ф - 27-16-41, ревизская сказка 1858г., мест .Яблунево Яблуневской вол.,Лубенского уезда Полтавской губ. Россия
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Пагненко (Долгая) Анна Федоровна

Мать ребёнка: Долгая Мелания Зиновьевна

Рождение ребёнка
После 1861

Сын: Долгий Артем Федорович

Мать ребёнка: Долгая Мелания Зиновьевна

Рождение ребёнка
Около 1863

Сын: Долгий Григорий Федорович

Мать ребёнка: Долгая Мелания Зиновьевна

Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Долгий Алексей Федорович

Мать ребёнка: Долгая Мелания Зиновьевна

Рождение ребёнка
Около 1872

Сын: Долгий Кирилл Федорович

Мать ребёнка: Долгая Мелания Зиновьевна

Смерть
15.09.1900

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