Долгий / Довгий / Федор Иванович
Место рождениямест .Яблунево Яблуневской вол.,Лубенского уезда Полтавской губ. Россия.
Дата рождения1822
Дата смерти15.09.1900
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
1822
ГАРК . Ф - 27-16-41, ревизская сказка 1858г., мест .Яблунево Яблуневской вол.,Лубенского уезда Полтавской губ. Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: Долгая Мелания Зиновьевна
ГАРК . Ф - 27-16-41, ревизская сказка 1858г., мест .Яблунево Яблуневской вол.,Лубенского уезда Полтавской губ. Россия
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: Долгая Мелания Зиновьевна
ГАРК . Ф - 27-16-41, ревизская сказка 1858г., мест .Яблунево Яблуневской вол.,Лубенского уезда Полтавской губ. Россия
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Пагненко (Долгая) Анна Федоровна
Мать ребёнка: Долгая Мелания Зиновьевна
Рождение ребёнка
После 1861
Мать ребёнка: Долгая Мелания Зиновьевна
Рождение ребёнка
Около 1863
Сын: Долгий Григорий Федорович
Мать ребёнка: Долгая Мелания Зиновьевна
Рождение ребёнка
Около 1870
Мать ребёнка: Долгая Мелания Зиновьевна
Рождение ребёнка
Около 1872
Мать ребёнка: Долгая Мелания Зиновьевна