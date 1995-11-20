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Лещенко Валентина Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.02.?

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.?

Отец: Лещенко Яков Данилович

Мать: Лещенко Елена Михайловна

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