Тяпнин Семен Спиридонович
Место рождения
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тяпнина Ирина
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
?.07.1782 ст.
Вид учета: 4-я ревизская сказка | В ревизской сказке от июля, число не указано, 1782 года (4-я ревизия) среди крестьян Пингишенской волости Холмогорской округи Вологодского наместничества значатся |... Показать все
Место жительства
1795
Вид учета: 5-я ревизская сказка | Василий Лукин сын Тяпнин 63 года, | у него жена Васса Иванова дочь 54 года умерла в 1785 г., | у них дети | Спиридон 38 лет, | Татьяна выдана замуж тойже волости за к... Показать все
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Тяпнина Прасковья Семеновна
Мать ребёнка: Тяпнина Ирина
Косновская, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
14.11.1800
Сын: Тяпнин Григорий Спиридонович
Мать ребёнка: Тяпнина Ирина
№ 21 рожден 14 ноября 1800, Пингишенгского прихода у черносошного крестьянина Семена Спиридонова сына Тяпнина сын Григорий ГААО Фонд № 29. Оп.28 т. 1. Д. 17 с. 624
Рождение ребёнка
25.07.1802 ст.
Мать ребёнка: Тяпнина Ирина
№ 10. рожден 25 июля 1802 г., крещен того же числа. Того же прихода [Пингишенского] у черносошного крестьянина Симеона спиридонова сына Тяпнина сын Симеон | ГААО Ф. 29 Оп. 28 том 2 Д. 854 с. 217 | Го... Показать все
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Тяпнина Анисья Семеновна
Мать ребёнка: Тяпнина Ирина
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Тяпнина Пелагея Семеновна
Мать ребёнка: Тяпнина Ирина
Место жительства
1811
Вид учета: 6-я ревизская сказка | 1811 д. Парушевская | Василий Лукин сын Тяпнин умер в 1806 г., | Василия сын Спиридон умер в 1811 г., | Спиридона дети: | Семен 35 лет, | Иван отдан в рекруты в 1804 ... Показать все