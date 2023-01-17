Степанов Марья Абрамова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Степанов Степан Большой
Место жительства
С 1826
Дубенки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
ГАКО Ф.200, оп.14, д.137 РС Левашевской волости 1850
Бракосочетание
Неизвестно
ГАКО Ф.200, оп.14, д.137 РС Левашевской волости 1850
Смерть
Неизвестно