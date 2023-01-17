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Степанов Марья Абрамова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1767 г.р.

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822

Сын: Степанов Иван Степанович

Отец ребёнка: Степанов Степан Большой

Место жительства
С 1826
Дубенки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
ГАКО Ф.200, оп.14, д.137 РС Левашевской волости 1850
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степанов Степан Большой

ГАКО Ф.200, оп.14, д.137 РС Левашевской волости 1850
Смерть
Неизвестно
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