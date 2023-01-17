Аляпсков Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1875
Дата смертиПосле 1893
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1875
Отец: Аляпсков Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.11.1893 ст.
Дочь: Варвара Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аляпскова Мария Петровна
Место жительства
Неизвестно
Казак Чеснковского посёлка
Смерть
После 1893