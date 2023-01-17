Аляпсков Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аляпсков Иван Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1875

Дата смерти

После 1893

Пол

Мужской

Отец

До 1853 г.р.

Мать

Не указана

Жена

До 1876 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1875

Отец: Аляпсков Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.11.1893 ст.

Дочь: Варвара Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аляпскова Мария Петровна

Место жительства
Неизвестно
Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Казак Чеснковского посёлка
Смерть
После 1893
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