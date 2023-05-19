Каменский Иван Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Каменский Федор Филипов
Рождение ребёнка
1845
Сын: Каменский Василий Иванович
Мать ребёнка: Каменская Авдотья
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Каменская Авдотья
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Каменская Авдотья
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Каменская Авдотья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Каменская Авдотья
Смерть
Неизвестно