Каменский Иван Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каменский Иван Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Каменский Федор Филипов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Сын: Каменский Василий Иванович

Мать ребёнка: Каменская Авдотья

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Каменская Авдотья

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Каменский Петр Иванович

Мать ребёнка: Каменская Авдотья

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Каменский Иван Иванович

Мать ребёнка: Каменская Авдотья

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каменская Авдотья

Смерть
Неизвестно
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