М. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМ.

М.

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Между 1827 и 1839

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1798 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Акинин Кузьма

Рождение ребёнка
1823

Сын: Акинин Абрам

Отец ребёнка: Акинин Кузьма

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Акинин Кузьма

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Акинин Кузьма

Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Между 1827 и 1839
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close