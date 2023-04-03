М.
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиМежду 1827 и 1839
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Акинин Кузьма
Рождение ребёнка
1823
Сын: Акинин Абрам
Отец ребёнка: Акинин Кузьма
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Акинин Кузьма
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Акинин Кузьма
Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Между 1827 и 1839