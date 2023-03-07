Астраханцова Федосья Власова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1769
Дата смертиПосле 1797
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Авдотья Алексеева
Отец ребёнка: Астраханцов Алексей Ерофеев
Рождение ребёнка
16.05.1797 ст.
Дочь: Елена Алексеева
Отец ребёнка: Астраханцов Алексей Ерофеев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1797