Астраханцова Федосья Власова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астраханцова Федосья Власова

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Место рождения

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1769

Дата смерти

После 1797

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1764 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Авдотья Алексеева

Отец ребёнка: Астраханцов Алексей Ерофеев

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
16.05.1797 ст.

Дочь: Елена Алексеева

Отец ребёнка: Астраханцов Алексей Ерофеев

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Астраханцов Алексей Ерофеев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1797
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