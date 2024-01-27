Арзуманян Геворг Ашотович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.10.1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1978
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Оганесян Елена Сосиковна
Рождение ребёнка
24.03.2016
Сын: Арзуманян Давид Геворгович
Мать ребёнка: Оганесян Елена Сосиковна
Рождение ребёнка
06.12.2017
Дочь: Арзуманян Ангелина Геворговна
Мать ребёнка: Оганесян Елена Сосиковна