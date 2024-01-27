Арзуманян Геворг Ашотович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арзуманян Геворг Ашотович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.1978

Пол

Мужской

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1978

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Оганесян Елена Сосиковна

Рождение ребёнка
24.03.2016

Сын: Арзуманян Давид Геворгович

Мать ребёнка: Оганесян Елена Сосиковна

Рождение ребёнка
06.12.2017

Дочь: Арзуманян Ангелина Геворговна

Мать ребёнка: Оганесян Елена Сосиковна

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