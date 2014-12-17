Рогачева наталия сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогачева наталия сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.09.1983

Пол

Женский

Отец

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Мать

1965 г.р.

Дети

2014 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1983

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Зыкова ирина евгеньевна

Рождение ребёнка
17.12.2014

Дочь: Голубь мирослава олеговна

Отец ребёнка: Голубь олег николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Голубь олег николаевич

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