Рогачева наталия сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.09.1983
ПолЖенский
Отец
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Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1983
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Зыкова ирина евгеньевна
Рождение ребёнка
17.12.2014
Дочь: Голубь мирослава олеговна
Отец ребёнка: Голубь олег николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Голубь олег николаевич