Ленина (Денякина) Екатерина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ленина (Денякина) Екатерина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1832 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.10.1868 ст.

Сын: Ленин Леонид Александрович

Отец ребёнка: Ленин Александр Егорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Потомственный дворянин.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ленин Александр Егорович

Смерть
Неизвестно
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