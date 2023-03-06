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(Сорокина) Алевтина Александровна
(Сорокина) Алевтина Александровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Сорокин Александр Эдуардович
1970 г.р.
Мать
Сорокина (Мешкова) Нина Геннадиевна
1973 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВС
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Сорокин Александр Эдуардович
Мать:
Сорокина Нина Геннадиевна
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