(Лисихина) Энгелина 1937 — найти родственников по фамилии на Familio

(Лисихина) Энгелина

Автор
БМ
Манеев Б.

женский, родилась 1937

Мать
(Горностаева) Фаина Мироновна31.05.1909 г.р.
Отец
Лисихин Парфирий1911 г.р.
Дети
(Степченко) Марина Викторовна1958 г.р.
Степченко Олег20.10.1959 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Лисихин Парфирий

Мать: (Горностаева) Фаина Мироновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Степченко) Екатерина

Отец ребёнка: Степченко Виктор Иванович

Рождение ребёнка
1958

Дочь: (Степченко) Марина Викторовна

Отец ребёнка: Степченко Виктор Иванович

Рождение ребёнка
20.10.1959

Сын: Степченко Олег

Отец ребёнка: Степченко Виктор Иванович

Владивосток, Владивостокский, Приморский край

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