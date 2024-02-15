(Лисихина) Энгелина
женский, родилась 1937
Мать(Горностаева) Фаина Мироновна31.05.1909 г.р.
ОтецЛисихин Парфирий1911 г.р.
Дети
(Степченко) Марина Викторовна1958 г.р.
Степченко Олег20.10.1959 г.р.Показать еще 1
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Место
Комментарий
Рождение
1937
Отец: Лисихин Парфирий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Степченко) Екатерина
Отец ребёнка: Степченко Виктор Иванович
Рождение ребёнка
1958
Дочь: (Степченко) Марина Викторовна
Отец ребёнка: Степченко Виктор Иванович
Рождение ребёнка
20.10.1959
Сын: Степченко Олег
Отец ребёнка: Степченко Виктор Иванович
Владивосток, Владивостокский, Приморский край