Стрельцова Варвара
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1930
Дочь: Юлия Тимофеевна
Отец ребёнка: Стрельцов Тимофей Лаврентьевич
Рождение ребёнка
Около 1930
Дочь: Вера Тимофеевна
Отец ребёнка: Стрельцов Тимофей Лаврентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стрельцов Геннадий Тимофеевич
Отец ребёнка: Стрельцов Тимофей Лаврентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Тимофеевна
Отец ребёнка: Стрельцов Тимофей Лаврентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно