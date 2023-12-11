Стрельцова Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стрельцова Варвара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1930

Дочь: Юлия Тимофеевна

Отец ребёнка: Стрельцов Тимофей Лаврентьевич

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 1930

Дочь: Вера Тимофеевна

Отец ребёнка: Стрельцов Тимофей Лаврентьевич

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стрельцов Геннадий Тимофеевич

Отец ребёнка: Стрельцов Тимофей Лаврентьевич

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Тимофеевна

Отец ребёнка: Стрельцов Тимофей Лаврентьевич

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стрельцов Тимофей Лаврентьевич

Смерть
Неизвестно
Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
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