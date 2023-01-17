Токарева Меланья Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Токарева Меланья Никитична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1988

Дата смерти

12.12.1966

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

РР
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.04.1914

Сын: Токарев Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Токарев Сергей Данилович

Акбулак, Акбулакский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Токарев Сергей Данилович

Смерть
12.12.1966
Новоалександровка, Акбулакский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение
1988

Отец: не указан

Мать: не указана

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