Токарева Меланья Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1988
Дата смерти12.12.1966
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.04.1914
Сын: Токарев Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Токарев Сергей Данилович
Акбулак, Акбулакский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.12.1966
Новоалександровка, Акбулакский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение
1988
Отец: не указан
Мать: не указана