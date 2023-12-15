(Ничипорук) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ничипорук) Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1930 г.р.
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Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Ничипорук Лука

Мать: (Белатчик) Елена

Рождение ребёнка
1930

Сын: Терешкович George Филиппович

Отец ребёнка: Терешкович Филипп Власович

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Терешкович Филипп Власович

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Терешкович Филипп Власович

Смерть
Неизвестно

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