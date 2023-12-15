(Ничипорук) Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Ничипорук Лука
Мать: (Белатчик) Елена
Рождение ребёнка
1930
Сын: Терешкович George Филиппович
Отец ребёнка: Терешкович Филипп Власович
Рождение ребёнка
1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Терешкович Филипп Власович
Рождение ребёнка
1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Терешкович Филипп Власович
Смерть
Неизвестно