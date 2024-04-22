Наседкин Николай Семенович
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Рождение ребёнка
26.02.1900 ст.
Сын: Наседкин Арсений Николаевич
Мать ребёнка: Наседкина Гликерия Тимофеевна
Рождение ребёнка
05.08.1901 ст.
Дочь: Сусанна Николаевна
Мать ребёнка: Наседкина Гликерия Тимофеевна
Рождение ребёнка
25.10.1903 ст.
Сын: Наседкин Аврамий Николаевич
Мать ребёнка: Наседкина Гликерия Тимофеевна
Рождение ребёнка
25.12.1908 ст.
Сын: Наседкин Маркел Николаевич
Мать ребёнка: Наседкина Гликерия Тимофеевна
Бракосочетание
10.01.1910 ст.
Рождение ребёнка
19.10.1910 ст.
Дочь: Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Наседкина Евгения Матвеевна
Рождение ребёнка
16.11.1918
Дочь: Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Наседкина Евгения Матвеевна
Рождение ребёнка
15.08.1920
Дочь: Вера Николаевна
Мать ребёнка: Наседкина Евгения Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно