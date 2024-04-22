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Наседкин Николай Семенович

Место рождения

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Наседкин Семен Прокопьевич

Мать: Наседкина Ефросинья Стефановна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
26.02.1900 ст.

Сын: Наседкин Арсений Николаевич

Мать ребёнка: Наседкина Гликерия Тимофеевна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
05.08.1901 ст.

Дочь: Сусанна Николаевна

Мать ребёнка: Наседкина Гликерия Тимофеевна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
25.10.1903 ст.

Сын: Наседкин Аврамий Николаевич

Мать ребёнка: Наседкина Гликерия Тимофеевна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
25.12.1908 ст.

Сын: Наседкин Маркел Николаевич

Мать ребёнка: Наседкина Гликерия Тимофеевна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
10.01.1910 ст.

Жена: Наседкина Евгения Матвеевна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
19.10.1910 ст.

Дочь: Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Наседкина Евгения Матвеевна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
16.11.1918

Дочь: Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Наседкина Евгения Матвеевна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
15.08.1920

Дочь: Вера Николаевна

Мать ребёнка: Наседкина Евгения Матвеевна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наседкина Гликерия Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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