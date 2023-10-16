Быков Тимофей Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБыков Тимофей Афанасьевич

Быков Тимофей Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Быков Афанасий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.07.1876

Дочь: Мария Тимофеевна

Мать ребёнка: Быкова Ксения Михайловна

Рождение ребёнка
12.09.1877

Дочь: Вьялкина Пелагея Тимофеевна

Мать ребёнка: Быкова Ксения Михайловна

Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Быкова Ксения Михайловна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close