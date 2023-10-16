Быков Тимофей Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Быков Афанасий
Рождение ребёнка
04.07.1876
Дочь: Мария Тимофеевна
Мать ребёнка: Быкова Ксения Михайловна
Рождение ребёнка
12.09.1877
Дочь: Вьялкина Пелагея Тимофеевна
Мать ребёнка: Быкова Ксения Михайловна
Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Быкова Ксения Михайловна
Смерть
Неизвестно