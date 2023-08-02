Герасименко Анатолий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасименко Анатолий Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1946

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1946

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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