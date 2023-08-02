Герасименко Анатолий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1946
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1946
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно