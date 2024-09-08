Кривенцов Исай Миронов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1680
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680
Отец: Кривенцов Мирон Герасимов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1691
Мать ребёнка: не указана
Кёрша, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1700
Сын: Кривенцов Евстрат (Ефтифей) Исаев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1702
Дочь: Кривенцова Анна Исаева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1704
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1705
Дочь: Кривенцова Афимья Исаева
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно