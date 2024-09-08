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Кривенцов Исай Миронов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1680

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680

Отец: Кривенцов Мирон Герасимов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1691

Сын: Кривенцов Артем Исаев

Мать ребёнка: не указана

Кёрша, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1700

Сын: Кривенцов Евстрат (Ефтифей) Исаев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1702

Дочь: Кривенцова Анна Исаева

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1704

Сын: Кривенцов Анисим Исаев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1705

Дочь: Кривенцова Афимья Исаева

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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