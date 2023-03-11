Попова Екатерина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Попова Юлия Васильевна
Отец ребёнка: Попов Василий Васильевич
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Попов Василий Васильевич
Рождение ребёнка
16.05.1835 ст.
Дочь: Мальцева Асенефа Васильевна
Отец ребёнка: Попов Василий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область