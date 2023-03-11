Попова Екатерина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова Екатерина Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Попова Юлия Васильевна

Отец ребёнка: Попов Василий Васильевич

Рождение ребёнка
1833

Сын: Попов Ливерий Васильевич

Отец ребёнка: Попов Василий Васильевич

Рождение ребёнка
16.05.1835 ст.

Дочь: Мальцева Асенефа Васильевна

Отец ребёнка: Попов Василий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Василий Васильевич

Смерть
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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