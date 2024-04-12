Делиев Паниот Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДелиев Паниот Васильевич

Делиев Паниот Васильевич

Место рождения

Балки, Белогорский муниципальный район, Республика Крым

Дата рождения

1767

Дата смерти

1804

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Дели Василий

Мать: Василиса

Балки, Белогорский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
1793

Сын: Делиев Федор Паниотович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1794

Сын: Делиев Василий Паниотович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1800

Дочь: Архонца Паниотовна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Мария Паниотовна

Мать ребёнка: ?

Смерть
1804
Похороны
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close