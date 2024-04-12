Делиев Паниот Васильевич
Место рождения
Дата рождения1767
Дата смерти1804
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Дели Василий
Мать: Василиса
Рождение ребёнка
1793
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1794
Сын: Делиев Василий Паниотович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Архонца Паниотовна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Мария Паниотовна
Мать ребёнка: ?
Смерть
1804
Похороны
Неизвестно