Черемисинова (Балыбердина) Раиса Ивановна
Место рождения
Дата рождения14.09.1919
Дата смерти10.04.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1919
Образование
С ?.09.1928 по ?.06.1938
Новотроицкая средняя школа
Образование
С ?.09.1938 по ?.06.1941
Работа или профессия
С ?.09.1939 по ?.05.1941
учитель математики
Работа или профессия
С ?.09.1941 по ?.08.1946
учитель математики | Новотроицкая средняя школа
Образование
15.01.1946
Киров, город Киров, Кировская область
Диплом А номер 162683 Кировского государственного учительского института
Бракосочетание
05.06.1946
Работа или профессия
С ?.08.1946 по ?.06.1948
учитель математики
Рождение ребёнка
09.05.1947
Сын: Черемисинов Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Черемисинов Иван Павлович
Работа или профессия
С ?.09.1948 по ?.06.1949
учитель математики
Рождение ребёнка
15.09.1948
Сын: Черемисинов Николай Иванович
Отец ребёнка: Черемисинов Иван Павлович
Работа или профессия
С ?.09.1949 по ?.06.1950
учитель математики
Работа или профессия
С ?.09.1950 по ?.06.1952
учитель математики
Образование
С ?.09.1950 по ?.06.1952
высшее | учитель математики 5-8 классы
Работа или профессия
С ?.09.1952 по ?.06.1964
учитель математики
Рождение ребёнка
07.02.1953
Дочь: Качаева (Черемисинова) Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Черемисинов Иван Павлович
д.бурундучиха поназыревского района костромской области
Рождение ребёнка
08.02.1956
Дочь: Серова (Черемисинова) Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Черемисинов Иван Павлович
д.бурундучиха поназыревского района костромской области
Рождение ребёнка
08.02.1956
Сын: Черемисинов Александр Иванович
Отец ребёнка: Черемисинов Иван Павлович
д.бурундучиха поназыревского района костромской области
Награда
06.05.1957
Медаль материнства || степени г .N408860
Работа или профессия
С ?.09.1964 по ?.06.1970
учитель математики | Восьмилетняя школа №18 г. Канск
Работа или профессия
С ?.09.1970 по ?.06.1975
учитель математики | Школа рабочей молодежи
Награда
07.05.1975
Участника трудового фронта награждена юбилейной медалью "30 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг."
Смерть
10.04.1996
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Похороны
Неизвестно