Черемисинова (Балыбердина) Раиса Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черемисинова (Балыбердина) Раиса Ивановна

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Место рождения

Новотроицкое, Шабалинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

14.09.1919

Дата смерти

10.04.1996

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1919

Отец: Балыбердин Иван Владимирович

Мать: Балыбердина (Юферева) Ксения Андреевна

Новотроицкое, Шабалинский муниципальный район, Кировская область
Образование
С ?.09.1928 по ?.06.1938
Новотроицкое, Шабалинский муниципальный район, Кировская область
Новотроицкая средняя школа
Образование
С ?.09.1938 по ?.06.1941
Работа или профессия
С ?.09.1939 по ?.05.1941
учитель математики
Работа или профессия
С ?.09.1941 по ?.08.1946
Новотроицкое, Шабалинский муниципальный район, Кировская область
учитель математики | Новотроицкая средняя школа
Образование
15.01.1946
Киров, город Киров, Кировская область
Диплом А номер 162683 Кировского государственного учительского института
Бракосочетание
05.06.1946

Муж: Черемисинов Иван Павлович

Новотроицкое, Шабалинский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
С ?.08.1946 по ?.06.1948
учитель математики
Рождение ребёнка
09.05.1947

Сын: Черемисинов Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Черемисинов Иван Павлович

Новотроицкое, Шабалинский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
С ?.09.1948 по ?.06.1949
учитель математики
Рождение ребёнка
15.09.1948

Сын: Черемисинов Николай Иванович

Отец ребёнка: Черемисинов Иван Павлович

Новотроицкое, Шабалинский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
С ?.09.1949 по ?.06.1950
учитель математики
Работа или профессия
С ?.09.1950 по ?.06.1952
учитель математики
Образование
С ?.09.1950 по ?.06.1952
высшее | учитель математики 5-8 классы
Работа или профессия
С ?.09.1952 по ?.06.1964
учитель математики
Рождение ребёнка
07.02.1953

Дочь: Качаева (Черемисинова) Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Черемисинов Иван Павлович

Бурундучиха, Поназыревский муниципальный район, Костромская область
д.бурундучиха поназыревского района костромской области
Рождение ребёнка
08.02.1956

Дочь: Серова (Черемисинова) Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Черемисинов Иван Павлович

Бурундучиха, Поназыревский муниципальный район, Костромская область
д.бурундучиха поназыревского района костромской области
Рождение ребёнка
08.02.1956

Сын: Черемисинов Александр Иванович

Отец ребёнка: Черемисинов Иван Павлович

Бурундучиха, Поназыревский муниципальный район, Костромская область
д.бурундучиха поназыревского района костромской области
Награда
06.05.1957
Медаль материнства || степени г .N408860
Работа или профессия
С ?.09.1964 по ?.06.1970
Канск, город Канск, Красноярский край
учитель математики | Восьмилетняя школа №18 г. Канск
Работа или профессия
С ?.09.1970 по ?.06.1975
Канск, город Канск, Красноярский край
учитель математики | Школа рабочей молодежи
Награда
07.05.1975
Канск, город Канск, Красноярский край
Участника трудового фронта награждена юбилейной медалью "30 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг."
Смерть
10.04.1996
Канск, город Канск, Красноярский край
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Канск, город Канск, Красноярский край
Похороны
Неизвестно

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