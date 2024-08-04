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Петрова Вера Савельевна

Место рождения

село Брянка (Новоспасск), Мухоршибирский район, республика Бурятия

Дата рождения

14.06.1967

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1967

Отец: Петров Савелий Иванович

Мать: Петрова (Капустина) Лидия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Сергей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Лилия Алексеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
16.08.2001

Дочь: Иванова Галина Сергеевна

Отец ребёнка: Иванов Сергей Иванович

Харашибирь, Мухоршибирский муниципальный район, Республика Бурятия

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