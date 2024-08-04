Петрова Вера Савельевна
Место рождениясело Брянка (Новоспасск), Мухоршибирский район, республика Бурятия
Дата рождения14.06.1967
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1967
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Лилия Алексеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
16.08.2001
Дочь: Иванова Галина Сергеевна
Отец ребёнка: Иванов Сергей Иванович
Харашибирь, Мухоршибирский муниципальный район, Республика Бурятия