Ушаков Петр Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ушаков Петр Юрьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.10.1965

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1997 г.р.

Добавил:

КУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1965

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.05.1993

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ушакова Наталья Александровна

Рождение ребёнка
01.12.1997

Сын: Ушаков Егор Петрович

Мать ребёнка: Ушакова Наталья Александровна

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