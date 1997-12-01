Ушаков Петр Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.10.1965
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1965
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.05.1993
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ушакова Наталья Александровна
Рождение ребёнка
01.12.1997
Сын: Ушаков Егор Петрович
Мать ребёнка: Ушакова Наталья Александровна