Спешилов Михайло Иванович
Место рожденияПочинок Запольских Спешиловых Слудская волость Пермская губерния
Дата рождения1802 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802 ст.
Отец: не указан
Мать: Спешилова Анна
Починок Запольских Спешиловых Слудская волость Пермская губерния
Рождение ребёнка
1826 ст.
Дочь: Анисья Михайловна
Мать ребёнка: Спешилова Дария Семеновна
Починок Запольских Спешиловых Слудская волость Пермская губерния
Рождение ребёнка
1833 ст.
Дочь: Анна Михайловна
Мать ребёнка: Спешилова Дария Семеновна
Починок Запольских Спешиловых Слудская волость Пермская губерния
Рождение ребёнка
21.01.1834 ст.
Сын: Спешилов Василий Михайлович
Мать ребёнка: Спешилова Дария Семеновна
Деревня Василисина Слудская волость Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно