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Спешилов Михайло Иванович

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Место рождения

Починок Запольских Спешиловых Слудская волость Пермская губерния

Дата рождения

1802 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802 ст.

Отец: не указан

Мать: Спешилова Анна

Починок Запольских Спешиловых Слудская волость Пермская губерния
Рождение ребёнка
1826 ст.

Дочь: Анисья Михайловна

Мать ребёнка: Спешилова Дария Семеновна

Починок Запольских Спешиловых Слудская волость Пермская губерния
Рождение ребёнка
1833 ст.

Дочь: Анна Михайловна

Мать ребёнка: Спешилова Дария Семеновна

Починок Запольских Спешиловых Слудская волость Пермская губерния
Рождение ребёнка
21.01.1834 ст.

Сын: Спешилов Василий Михайлович

Мать ребёнка: Спешилова Дария Семеновна

Деревня Василисина Слудская волость Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Спешилова Дария Семеновна

Смерть
Неизвестно
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