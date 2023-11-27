Плесовских Влас
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1703
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1703
Упоминание
1710
Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд
Переписная книга Тобольского уезда 1710 года переписи тобольского сына боярского Семена Ульяновича Ремезова РГАДА. Ф.214. Оп.1. Д.1320 Во дворе оброчной крестьянин Гаврило Остафьев сын Плесовский сказ... Показать все
Смерть
Неизвестно