Кузьма Гурьянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Анатолий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Геннадий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Владимир
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Валерий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плотников Николай Кузьмич
Мать ребёнка: Аксиния
Смерть
Неизвестно