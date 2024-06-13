Кузьма Гурьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьма Гурьянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анатолий

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Геннадий

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Владимир

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Валерий

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плотников Николай Кузьмич

Мать ребёнка: Аксиния

Смерть
Неизвестно

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