Майстренко Вячеслав Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Майстренко Вячеслав Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сабитов-Майстренко Артем Вячеславович

Мать ребёнка: Сабитова Ирика Абдулахатьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сабитов-Майстренко Александр Вячеславович

Мать ребёнка: Сабитова Ирика Абдулахатьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сабитова Ирика Абдулахатьевна

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