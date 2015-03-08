Киселева Ольга Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКиселева Ольга Яковлевна

Киселева Ольга Яковлевна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

26.05.1959

Дата смерти

08.03.2015

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
19.04.1981

Муж: Киселев Валерий Александрович

Рождение ребёнка
18.05.1982

Дочь: Малышева (Киселева) Татьяна Валерьевна

Отец ребёнка: Киселев Валерий Александрович

Рождение ребёнка
11.08.1987

Сын: Киселев Даниил Валерьевич

Отец ребёнка: Киселев Валерий Александрович

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
08.03.2015

Мы используем куки для улучшения работы сайта.