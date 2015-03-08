Киселева Ольга Яковлевна
Место рождения
Дата рождения26.05.1959
Дата смерти08.03.2015
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.04.1981
Рождение ребёнка
18.05.1982
Дочь: Малышева (Киселева) Татьяна Валерьевна
Отец ребёнка: Киселев Валерий Александрович
Рождение ребёнка
11.08.1987
Сын: Киселев Даниил Валерьевич
Отец ребёнка: Киселев Валерий Александрович
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
08.03.2015