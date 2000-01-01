Иванова (Горькая) Людмила Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванова (Горькая) Людмила Леонидовна

Иванова (Горькая) Людмила Леонидовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.11.1946

Пол

Женский

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1946

Отец: Горький Леонид Александрович

Мать: Горькая Антонина Мефодьевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close