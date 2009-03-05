Орлицкий Виктор Валерьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.03.2009
Сын: Орлицкий Кирилл Викторович
Мать ребёнка: Орлицкая Роза
Рождение ребёнка
01.12.2014
Сын: Орлицкий Денис Викторович
Мать ребёнка: Орлицкая Роза
Рождение ребёнка
14.09.2016
Дочь: Орлицкая Валерия Викторовна
Мать ребёнка: Орлицкая Роза
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Орлицкая Роза