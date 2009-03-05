Орлицкий Виктор Валерьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлицкий Виктор Валерьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Орлицкий Валерий Викторович

Мать: Орлицкая Ольга Степановна

Рождение ребёнка
05.03.2009

Сын: Орлицкий Кирилл Викторович

Мать ребёнка: Орлицкая Роза

Рождение ребёнка
01.12.2014

Сын: Орлицкий Денис Викторович

Мать ребёнка: Орлицкая Роза

Рождение ребёнка
14.09.2016

Дочь: Орлицкая Валерия Викторовна

Мать ребёнка: Орлицкая Роза

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орлицкая Роза

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