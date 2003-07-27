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Анфилогов Олег Анатольевич

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Место рождения

Омская обл, Русско-полянского р-на, с.Цветочное

Дата рождения

24.06.1957

Дата смерти

27.07.2003

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1957

Отец: не указан

Мать: Меркушева Валентина Ивановна

Омская обл, Русско-полянского р-на, с.Цветочное
Военная служба
С 1975 по 1978
Северный флот, Крейсер "Мурманск"
Рождение ребёнка
09.05.1980

Дочь: Захарчук Ольга Олеговна

Мать ребёнка: не указана

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
03.11.1986

Дочь: Кононова Наталья Олеговна

Мать ребёнка: не указана

Омск, город Омск, Омская область
Смерть
27.07.2003
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