Анфилогов Олег Анатольевич
Место рожденияОмская обл, Русско-полянского р-на, с.Цветочное
Дата рождения24.06.1957
Дата смерти27.07.2003
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1957
Отец: не указан
Омская обл, Русско-полянского р-на, с.Цветочное
Военная служба
С 1975 по 1978
Северный флот, Крейсер "Мурманск"
Рождение ребёнка
09.05.1980
Дочь: Захарчук Ольга Олеговна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
03.11.1986
Дочь: Кононова Наталья Олеговна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
27.07.2003