Трофимович Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трофимович Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тихонович Трофим

Мать: (Маркина) Дарья

Объекты, на которые ссылается эта заметка, отсутствуют, поэтому они были созданы при запуске Проверки и исправления в 01.03.2024 22:16:17.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

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Смерть
Неизвестно
умер молодым, Олега воспитывал дед Трофим с бабой Дашей

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