Бейер Наталия Данилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бейер Наталия Данилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.05.1849

Дочь: Александра Романова

Отец ребёнка: Бейер Роман Романов

Тула
Рождение ребёнка
1857

Сын: Бейер Владимир Романович

Отец ребёнка: Бейер Роман Романов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каржавина Наталия Романова

Отец ребёнка: Бейер Роман Романов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бейер Роман Романов

Отец ребёнка: Бейер Роман Романов

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