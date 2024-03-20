Бейер Наталия Данилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.05.1849
Дочь: Александра Романова
Отец ребёнка: Бейер Роман Романов
Тула
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Бейер Роман Романов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каржавина Наталия Романова
Отец ребёнка: Бейер Роман Романов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бейер Роман Романов
Отец ребёнка: Бейер Роман Романов