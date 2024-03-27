Мута (Карнаух) Ганна Пилиповна (Анна Филипповна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мута (Карнаух) Ганна Пилиповна (Анна Филипповна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1900 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мута Николай Иосифович

Отец ребёнка: Мута Иосиф(Иосип) Иосиф (Иосип) Гнатович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мута Иосиф(Иосип) Иосиф (Иосип) Гнатович

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мута Иосиф(Иосип) Иосиф (Иосип) Гнатович

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мута Иосиф(Иосип) Иосиф (Иосип) Гнатович

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