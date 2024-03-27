Мута (Карнаух) Ганна Пилиповна (Анна Филипповна)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мута Иосиф(Иосип) Иосиф (Иосип) Гнатович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мута Иосиф(Иосип) Иосиф (Иосип) Гнатович
Рождение ребёнка
1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мута Иосиф(Иосип) Иосиф (Иосип) Гнатович