Осокина Анастасия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осокина Анастасия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.10.1997

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1997

Отец: Осокин Василий Анатольевич

Мать: Осокина Наталья Геннадьевна

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