Швалева Татьяна Кондратьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Швалев Федот Иванов
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Швалева Александра Федотова
Отец ребёнка: Швалев Федот Иванов
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Швалева Ксения Федотова
Отец ребёнка: Швалев Федот Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Швалев Федот Иванов
Смерть
Неизвестно