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Швалева Татьяна Кондратьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847

Сын: Швалев Дмитрий Федотов

Отец ребёнка: Швалев Федот Иванов

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Швалева Александра Федотова

Отец ребёнка: Швалев Федот Иванов

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Швалева Ксения Федотова

Отец ребёнка: Швалев Федот Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Швалев Федот Иванов

Смерть
Неизвестно
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