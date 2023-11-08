Карпюк (Большакова) Людмила Валентиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.09.1952
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
18.09.1952
Отец: Большаков Валентин Александрович
Мать: Большакова Мария
Рождение ребёнка
08.05.1972
Дочь: Морозова Инна Петровна
Отец ребёнка: Карпюк Петр
Рождение ребёнка
29.05.1973
Отец ребёнка: Карпюк Петр
Рождение ребёнка
07.06.1974
Сын: Карпюк Александр Петрович
Отец ребёнка: Карпюк Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Карпюк Петр