Карпюк (Большакова) Людмила Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпюк (Большакова) Людмила Валентиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.09.1952

Пол

Женский

Добавил:

МЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1952

Отец: Большаков Валентин Александрович

Мать: Большакова Мария

Рождение ребёнка
08.05.1972

Дочь: Морозова Инна Петровна

Отец ребёнка: Карпюк Петр

Рождение ребёнка
29.05.1973

Сын: Карпюк Сергей Петрович

Отец ребёнка: Карпюк Петр

Рождение ребёнка
07.06.1974

Сын: Карпюк Александр Петрович

Отец ребёнка: Карпюк Петр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карпюк Петр

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