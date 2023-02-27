Туркина (Луконькина) Анна Александроана
Место рожденияг. Ленинград
Дата рождения19.08.1989
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1989
г. Ленинград
Рождение ребёнка
06.04.2014
Дочь: Туркина Маргарита Дмитриевна
Отец ребёнка: Туркин Дмитрий Александрович
Рождение ребёнка
01.10.2016
Дочь: Туркина Ярослава Дмитриевна
Отец ребёнка: Туркин Дмитрий Александрович
Рождение ребёнка
04.02.2018
Дочь: Туркина Яна Дмитриевна
Отец ребёнка: Туркин Дмитрий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно