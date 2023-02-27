Туркина (Луконькина) Анна Александроана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туркина (Луконькина) Анна Александроана

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Место рождения

г. Ленинград

Дата рождения

19.08.1989

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1989

Отец: Луконькин Александр Владимирович

Мать: Луконькина Татьяна Евгеньевна

г. Ленинград
Рождение ребёнка
06.04.2014

Дочь: Туркина Маргарита Дмитриевна

Отец ребёнка: Туркин Дмитрий Александрович

Рождение ребёнка
01.10.2016

Дочь: Туркина Ярослава Дмитриевна

Отец ребёнка: Туркин Дмитрий Александрович

Рождение ребёнка
04.02.2018

Дочь: Туркина Яна Дмитриевна

Отец ребёнка: Туркин Дмитрий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Туркин Дмитрий Александрович

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