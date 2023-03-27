Козлихин Алексей Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.07.1921
Дочь: Косарева Екатерина Алексеевна
Мать ребёнка: Екатерина Сидоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козлихин Павел Алексеевич
Мать ребёнка: Екатерина Сидоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Сидоровна
Смерть
Неизвестно