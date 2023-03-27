Козлихин Алексей Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлихин Алексей Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.07.1921

Дочь: Косарева Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: Екатерина Сидоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козлихин Павел Алексеевич

Мать ребёнка: Екатерина Сидоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Сидоровна

Смерть
Неизвестно
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