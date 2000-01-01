Кочетов Гордей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочетов Гордей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кочетов Данила

Мать: Матрона ???

Рождение ребёнка
1860

Сын: Кочетов Феодор

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кочетов Григорий

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кочетов Ермил

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кочетов Тимофей

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кочетов Иоанн

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кочетов Николай

Мать ребёнка: ?

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