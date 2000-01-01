Кочетов Гордей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кочетов Данила
Мать: Матрона ???
Рождение ребёнка
1860
Сын: Кочетов Феодор
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кочетов Григорий
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кочетов Ермил
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кочетов Тимофей
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кочетов Иоанн
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кочетов Николай
Мать ребёнка: ?