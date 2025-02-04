Одинцов Михаил Прокопьевич
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
ОтецОдинцов ПрокопийНеизвестно г.р.
Мать(Одинцова) ?Неизвестно г.р.
Супруги
(Одинцова) МарияНеизвестно г.р.
Дети
Одинцов Анатолий МихайловичПосле 1940 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Одинцов Прокопий
Мать: (Одинцова) ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Одинцова) Мария
Рождение ребёнка
После 1940
Сын: Одинцов Анатолий Михайлович
Мать ребёнка: (Одинцова) Мария
Смерть
Неизвестно