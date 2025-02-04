Одинцов Михаил Прокопьевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Одинцов Михаил Прокопьевич

Автор
ИУ
Ульяновский И.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Отец
Одинцов ПрокопийНеизвестно г.р.
Мать
(Одинцова) ?Неизвестно г.р.
Супруги
(Одинцова) МарияНеизвестно г.р.
Дети
Одинцов Анатолий МихайловичПосле 1940 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Одинцов Прокопий

Мать: (Одинцова) ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Одинцова) Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Одинцова) Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Одинцова) Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Одинцова) Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Одинцова) Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Одинцова) Мария

Рождение ребёнка
После 1940

Сын: Одинцов Анатолий Михайлович

Мать ребёнка: (Одинцова) Мария

Смерть
Неизвестно

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