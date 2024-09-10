Орлова Дарья Карпова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОрлова Дарья Карпова

Орлова Дарья Карпова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Карп

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орлов Степан Сергеев

Рождение ребёнка
1831

Сын: Орлов Александр Степанов

Отец ребёнка: Орлов Степан Сергеев

Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Орлова) Ольга Стефанова

Отец ребёнка: Орлов Степан Сергеев

Рождение ребёнка
1835

Сын: Орлов Павел Степанов

Отец ребёнка: Орлов Степан Сергеев

Рождение ребёнка
06.07.1841

Сын: Орлов Михаил Степанов

Отец ребёнка: Орлов Степан Сергеев

Рождение ребёнка
19.04.1846

Дочь: (Орлова) Александра Степанова

Отец ребёнка: Орлов Степан Сергеев

Рождение ребёнка
15.01.1848

Сын: Орлов Иоанн Степанов

Отец ребёнка: Орлов Степан Сергеев

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.