Орлова Дарья Карпова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Карп
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Орлов Степан Сергеев
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Орлов Степан Сергеев
Рождение ребёнка
1833
Дочь: (Орлова) Ольга Стефанова
Отец ребёнка: Орлов Степан Сергеев
Рождение ребёнка
1835
Сын: Орлов Павел Степанов
Отец ребёнка: Орлов Степан Сергеев
Рождение ребёнка
06.07.1841
Отец ребёнка: Орлов Степан Сергеев
Рождение ребёнка
19.04.1846
Дочь: (Орлова) Александра Степанова
Отец ребёнка: Орлов Степан Сергеев
Рождение ребёнка
15.01.1848
Сын: Орлов Иоанн Степанов
Отец ребёнка: Орлов Степан Сергеев
Смерть
Неизвестно